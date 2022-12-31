Об этом аравийский гранд сообщил в своем Twitter.

Как отмечает издание Ua-football, Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Чистая прибыль составит 75 миллионов долларов в год. Однако роль посла и доля рекламных контрактов поднимет зарплату португальца до 200 миллионов.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что о подписании объявят после матча "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии 31 декабря, но клуб решил не откладывать важное потом.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду во время чемпионата мира. Игрок и его агент Жорже Мендеш до последнего ждали предложения из Европы, имея на руках контракт от Аль-Насра.

Отметим, что Роналду выступал за "Спортинг", "Реал", "Ювентус" и дважды приходил в "МЮ". Это первый переход Криштиана в статус свободного агента.

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, 23 декабря появилась информация, что Роналду решил продолжить карьеру в саудовском "Аль-Насре".

Несколько дней спустя эту информацию неожиданно подтвердил президент Турции Эрдоган.

Но еще 27 декабря президент "Аль-Насра" заявлял , что информация о трансфере Криштиану Роналду является ложью.

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