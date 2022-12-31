Роналду стал игроком саудовского гранда "Аль-Насра" с величайшим жалованием в истории футбола
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с "Аль-Насром", став самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола
Об этом аравийский гранд сообщил в своем Twitter.
Как отмечает издание Ua-football, Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Чистая прибыль составит 75 миллионов долларов в год. Однако роль посла и доля рекламных контрактов поднимет зарплату португальца до 200 миллионов.
По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2025 года.
Ранее сообщалось, что о подписании объявят после матча "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии 31 декабря, но клуб решил не откладывать важное потом.
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду во время чемпионата мира. Игрок и его агент Жорже Мендеш до последнего ждали предложения из Европы, имея на руках контракт от Аль-Насра.
Отметим, что Роналду выступал за "Спортинг", "Реал", "Ювентус" и дважды приходил в "МЮ". Это первый переход Криштиана в статус свободного агента.
В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
- Напомним, 23 декабря появилась информация, что Роналду решил продолжить карьеру в саудовском "Аль-Насре".
- Несколько дней спустя эту информацию неожиданно подтвердил президент Турции Эрдоган.
- Но еще 27 декабря президент "Аль-Насра" заявлял , что информация о трансфере Криштиану Роналду является ложью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное