Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"
Английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" договорились о трансфере португальца Криштиану Роналду
Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что Роналду будет зарабатывать в МЮ 25 млн фунтов в год. А сумма трансфера должна была составить 25 млн евро. Интерес к португальцу также был от "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". Официальных цифр пока нет.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал". Вместе с МЮ Роналду трижды выигрывал АПЛ, а также впервые победил в Лиге чемпионов.
36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
- 27 августа нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду окончательно решил сменить команду в это межсезонье.
- После этого Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса" .
- Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилано Аллегри подтвердил, что Криштиану Роналду покинет клуб
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