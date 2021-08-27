Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает официальный Twitter "Манчестер Юнайтед".



Ранее сообщалось, что Роналду будет зарабатывать в МЮ 25 млн фунтов в год. А сумма трансфера должна была составить 25 млн евро. Интерес к португальцу также был от "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма". Официальных цифр пока нет.



Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал". Вместе с МЮ Роналду трижды выигрывал АПЛ, а также впервые победил в Лиге чемпионов.

36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

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