Роналду сообщил "Ювентусу" о своем решении относительно будущего в клубе

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, португалец уже объявил руководству "Ювентуса" о намерении продолжить выступления за команду. 25 июля он вернется из отпуска, чтобы начать предсезонную подготовку.

В то же время, отмечается, что Криштиану Роналду настаивает на продлении контракта еще на один сезон. Ожидается, что стороны начнут переговоры, когда президент "Ювентуса" Андреа Аньелли вернется из отпуска.

Ранее сообщалось, что французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед" были заинтересованы в переходе Роналду, но отказались от приглашения португальца из-за нежелания платить ему зарплату в размере 31 млн евро в год.

36-летний Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, 15 июля вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что Криштиану Роналду не сигнализировал о желании покинуть туринский клуб .

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