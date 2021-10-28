Роналду сообщил, что снова станет отцом, он ждет близнецов
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что ждет близнецов
Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.
Роналду и его любимую Джорджину Родригес ждет пополнение в семье.
"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал португальский футболист.
Криштиану Роналду познакомился с Джорджиной в 2016 году в одном из модных бутиков Мадрида, где работала девушка.
У португальца четверо детей. Старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 11 лет он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для Роналду девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится четыре года.
- В сентябре прошлого года сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.
- В декабре 2020 года Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.
- 1 марта Джорджина Родригес рассказала, что Роналду - отличный отец и заботливый семьянин.
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