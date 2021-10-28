Роналду сообщил, что снова станет отцом, он ждет близнецов

Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.



Роналду и его любимую Джорджину Родригес ждет пополнение в семье.



"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал португальский футболист.

Криштиану Роналду познакомился с Джорджиной в 2016 году в одном из модных бутиков Мадрида, где работала девушка.

У португальца четверо детей. Старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 11 лет он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для Роналду девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится четыре года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb