Роналду согласился снизить зарплату, чтобы уйти с "Ман Юнайтед"

Об этом сообщает Independent .

По информации источника, сейчас Роналду зарабатывает до 750 тис. евро в неделю. Португалец пока не может найти новый клуб, поэтому готов пойти на значительное понижение запросов, чтобы привлечь интерес.

Прошлый сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не вышел в ЛЧ. Это не устраивает Роналду и является главной причиной, почему он хочет уйти из английского клуба.

С тех пор, как португалец на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.

За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb