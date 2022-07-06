Роналду согласился снизить зарплату, чтобы уйти с "Ман Юнайтед"
Португальский форвард Криштиану Роналду готов снизить финансовые требования, чтобы покинуть английский "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Independent .
По информации источника, сейчас Роналду зарабатывает до 750 тис. евро в неделю. Португалец пока не может найти новый клуб, поэтому готов пойти на значительное понижение запросов, чтобы привлечь интерес.
Прошлый сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не вышел в ЛЧ. Это не устраивает Роналду и является главной причиной, почему он хочет уйти из английского клуба.
С тех пор, как португалец на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.
За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.
- 2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".
- 3 июля сообщалось, что португалец решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.
- 5 июля Роналду начал переговоры о возможном трансфере с испанской "Барселоной".
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