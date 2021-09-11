Роналду сделал дубль в первом матче после возвращения в МЮ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роналду вышел на матч чемпионата Англии против "Ньюкасла" в стартовом составе "Манчестер Юнайтед". В конце первого тайма португалец вывел МЮ вперед. На 62-й минуте Роналду оформил дубль и помог своей команде победить 4:1.

Этот матч был для нападающего первым после возвращения в Англию. 36-летний Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед".

МЮ набрал 10 очков и лидирует в Премьер-лиге. "Ньюкасл" имеет 1 пункт и идет 19-м.

Чемпионат Англии

4-й тур

11 сентября

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1

Голы: Роналду, 45+2, 62, Бруну Фернандеш, 80, Лингард, 90+2 - Манкильйо, 56

31 августа "Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с Роналду контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

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