Роналду сделал дубль в первом матче после возвращения в МЮ
Португальский форвард Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роналду вышел на матч чемпионата Англии против "Ньюкасла" в стартовом составе "Манчестер Юнайтед". В конце первого тайма португалец вывел МЮ вперед. На 62-й минуте Роналду оформил дубль и помог своей команде победить 4:1.
Этот матч был для нападающего первым после возвращения в Англию. 36-летний Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед".
МЮ набрал 10 очков и лидирует в Премьер-лиге. "Ньюкасл" имеет 1 пункт и идет 19-м.
Чемпионат Англии
4-й тур
11 сентября
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1
Голы: Роналду, 45+2, 62, Бруну Фернандеш, 80, Лингард, 90+2 - Манкильйо, 56
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31 августа "Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с Роналду контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
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