Роналду рискует пропустить матч против Ярмоленко в АПЛ

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".



У Криштиану Роналду проблемы с шеей, которые начались еще во время игры с "Брентфордом" (3:1), когда его заменили на 71-й минуте.



"Участие Роналду в матче под вопросом, потому что у него проблемы с шеей. Вчера он проходил курс лечения в течение 2-3 часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует", – сказал главный тренер команды Ральф Рангник.



В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за английский "Манчестер Юнайтед" 23 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.



Матч "Манчестер Юнайтед" против "Вест Гема" Андрея Ярмоленко состоится 22 января, начало в 17:00.

19 января стало известно, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб не попадет в Лигу чемпионов.