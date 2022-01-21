Роналду рискует пропустить матч против Ярмоленко в АПЛ
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может пропустить матч 23 тура АПЛ против "Вест Хэма"
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
У Криштиану Роналду проблемы с шеей, которые начались еще во время игры с "Брентфордом" (3:1), когда его заменили на 71-й минуте.
"Участие Роналду в матче под вопросом, потому что у него проблемы с шеей. Вчера он проходил курс лечения в течение 2-3 часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует", – сказал главный тренер команды Ральф Рангник.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за английский "Манчестер Юнайтед" 23 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.
Матч "Манчестер Юнайтед" против "Вест Гема" Андрея Ярмоленко состоится 22 января, начало в 17:00.
- 19 января стало известно, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб не попадет в Лигу чемпионов.
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