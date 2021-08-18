Роналду резко отреагировал на информацию о возвращении в "Реал"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на слухи о своем возможном возвращении в мадридский "Реал"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Роналду.
Португалец разместил в соцсети фото с пальцем, прижатым к губам и носу, а также обратился к фанатам.
"Больше, чем неуважением ко мне как к человеку и как игроку, является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ. Это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу. Моя история в "Реале" написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе "Бернабеу", а также в головах каждого фаната клуба. Часто появились новости, связывающие меня с рядом клубов во многих различных лигах и никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить истинную правду. Я нарушаю мое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем ", - написал Роналду.
Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.
За "Реал" португалец выступал с 2009 по 2018 год. Роналду провел за мадридский клуб 438 матча и забил 450 голов. Дважды выиграл чемпионат Испании, четыре раза получил кубок ЛЧ.
- Напомним, 15 июля вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что Криштиану Роналду не сигнализировал о желании покинуть туринский клуб .
- 12 августа стало известно, что французский ПСЖ планирует усилить состав нападающим итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет видеть в мадридском клубе Роналду.
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