Роналду резко отреагировал на информацию о возвращении в "Реал"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Роналду.



Португалец разместил в соцсети фото с пальцем, прижатым к губам и носу, а также обратился к фанатам.



"Больше, чем неуважением ко мне как к человеку и как игроку, является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ. Это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу. Моя история в "Реале" написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе "Бернабеу", а также в головах каждого фаната клуба. Часто появились новости, связывающие меня с рядом клубов во многих различных лигах и никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить истинную правду. Я нарушаю мое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем ", - написал Роналду.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.



За "Реал" португалец выступал с 2009 по 2018 год. Роналду провел за мадридский клуб 438 матча и забил 450 голов. Дважды выиграл чемпионат Испании, четыре раза получил кубок ЛЧ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb