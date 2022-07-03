Роналду решил уйти из МЮ: где может продолжить карьеру культовый футболист

Об этом сообщает The Times .

По информации издания, Роналду попросил руководство МЮ отпустить его, если клуб получит достойное предложение.

С тех пор, как Роналду на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.

Прошлый сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не вышел в ЛЧ. Это не устраивает Роналду и является главной причиной, почему он хочет уйти из английского клуба.

По информации португальских СМИ , среди претендентов на Криштиану Роналду есть лондонский "Челси", итальянский "Наполи" и мюнхенская "Бавария".

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