Роналду решил уйти из МЮ: где может продолжить карьеру культовый футболист
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду решил, что уйдет из английского клуба
Об этом сообщает The Times .
По информации издания, Роналду попросил руководство МЮ отпустить его, если клуб получит достойное предложение.
С тех пор, как Роналду на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.
Прошлый сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не вышел в ЛЧ. Это не устраивает Роналду и является главной причиной, почему он хочет уйти из английского клуба.
По информации португальских СМИ , среди претендентов на Криштиану Роналду есть лондонский "Челси", итальянский "Наполи" и мюнхенская "Бавария".
- Звездный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рискует впервые в карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов , если не уйдет из МЮ.
- 22 июня сообщалось, что Роналду может вернуться в туринский "Ювентус".
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