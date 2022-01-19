Роналду решил сбежать из "Манчестер Юнайтед": есть только одно условие, чтобы он остался

Об этом сообщает AS .



По информации источника, 36-летний Криштиану Роналду недоволен ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и есть только одна причина, которая заставит его остаться в английском клубе – выход в Лигу чемпионов.



Португалец мечтает повторить или побить рекорд легенды "Реала" Франсиско Хенто, являющегося единственным 6-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов. На счету Роналду пять побед в Лиге чемпионов, поэтому для него очень важно на исходе своей карьеры продолжать играть в топ-клубе.

В нынешнем сезоне португалец сыграл за английский "Манчестер Юнайтед" 22 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.



"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на 4 балла.

Напомним, 10 января уже сообщалось, что Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед".

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