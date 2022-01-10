Роналду решил бежать в "Барселону" из-за провального сезона МЮ, - СМИ
Португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть английский "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, 36-летний Роналду взбешен и устал от ситуации, в которой оказался "Манчестер Юнайтед".
Звездный футболист считает, что клуб проводит хаотическую политику. В частности, португальцу не нравится выбор нового тренера Ральфа Рангника, не сумевшего улучшить результаты команды.
Криштиану Роналду уже сказал своему агенту Жорже Мендешу, что ему нужно будет найти новый клуб, если ситуация у "Манчестер Юнайтед" не изменится. Футболист может даже перейти в испанскую "Барселону" благодаря классным отношениям Мендеша и боссов каталонцев.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за МЮ 22 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.
"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на 4 балла.
- Напомним, 3 декабря главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выразил восхищение физической формой Криштиану Роналду.
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