Роналду решил бежать в "Барселону" из-за провального сезона МЮ, - СМИ

Об этом сообщает Diario Sport.



По информации источника, 36-летний Роналду взбешен и устал от ситуации, в которой оказался "Манчестер Юнайтед".



Звездный футболист считает, что клуб проводит хаотическую политику. В частности, португальцу не нравится выбор нового тренера Ральфа Рангника, не сумевшего улучшить результаты команды.



Криштиану Роналду уже сказал своему агенту Жорже Мендешу, что ему нужно будет найти новый клуб, если ситуация у "Манчестер Юнайтед" не изменится. Футболист может даже перейти в испанскую "Барселону" благодаря классным отношениям Мендеша и боссов каталонцев.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за МЮ 22 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.



"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на 4 балла.