Роналду рассказал, сколько еще лет продолжится его карьера

Об этом Роналду сказал после получения специальной награды The Best от ФИФА за мировой рекорд по количеству голов за национальные команды, сообщает Daily Mail.

По словам португальца, в свои 36 лет он чувствует себя хорошо и планирует играть еще четыре-пять сезонов.

"Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему пристрастие. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть еще четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам, когда это будет нужно", - сказал Роналду.

В нынешнем сезоне португалец сыграл за английский "Манчестер Юнайтед" 22 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи.

На счету Роналду 184 игры и 115 голов за сборную Португалии.

Напомним, 10 января стало известно, что Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед".

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