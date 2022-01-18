Роналду рассказал, сколько еще лет продолжится его карьера
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что намерен продолжать карьеру еще четыре-пять лет
Об этом Роналду сказал после получения специальной награды The Best от ФИФА за мировой рекорд по количеству голов за национальные команды, сообщает Daily Mail.
По словам португальца, в свои 36 лет он чувствует себя хорошо и планирует играть еще четыре-пять сезонов.
"Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему пристрастие. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть еще четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам, когда это будет нужно", - сказал Роналду.
В нынешнем сезоне португалец сыграл за английский "Манчестер Юнайтед" 22 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи.
На счету Роналду 184 игры и 115 голов за сборную Португалии.
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Напомним, 10 января стало известно, что Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед".
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