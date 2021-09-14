Роналду произнес пламенную речь в раздевалке после возвращения в МЮ - The Sun

Об этом сообщает The Sun .

Издание выяснило, что именно сказал Роналду перед своим первым матчем после возвращения в клуб.

Так, 36-летний португалец сказал, что вернулся в Манчестер по двум причинам.

"Во-первых, потому что я люблю клуб. Во-вторых, мне нравится менталитет победителей, который пронизывает ряды этого клуба. Я не вернулся, чтобы быть черлидером. Если вы, ребята, хотите добиться успеха, то мне нужно, чтобы вы всем сердцем полюбили этот клуб. Каждому из вас нужно есть, спать и бороться за этот клуб. играете вы или не играете, вам нужно поддерживать товарищей по команде и всегда отдавать 100 процентов этому клубу. Я здесь, чтобы побеждать, и ничего больше. Победа приносит нам счастье. Я хочу быть счастливым, а вы? " - сказал Роналду перед игрой, в которой он сделал дубль.



Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".