Роналду произнес пламенную речь в раздевалке после возвращения в МЮ - The Sun
Криштиану Роналду перед матчем чемпионата Англии против "Ньюкасла" обратился к партнерам по "Манчестер Юнайтед" с эмоциональной речью
Об этом сообщает The Sun .
Издание выяснило, что именно сказал Роналду перед своим первым матчем после возвращения в клуб.
Так, 36-летний португалец сказал, что вернулся в Манчестер по двум причинам.
"Во-первых, потому что я люблю клуб. Во-вторых, мне нравится менталитет победителей, который пронизывает ряды этого клуба. Я не вернулся, чтобы быть черлидером. Если вы, ребята, хотите добиться успеха, то мне нужно, чтобы вы всем сердцем полюбили этот клуб. Каждому из вас нужно есть, спать и бороться за этот клуб. играете вы или не играете, вам нужно поддерживать товарищей по команде и всегда отдавать 100 процентов этому клубу. Я здесь, чтобы побеждать, и ничего больше. Победа приносит нам счастье. Я хочу быть счастливым, а вы? " - сказал Роналду перед игрой, в которой он сделал дубль.
Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".
- Напомним, 11 сентября Криштиану Роналду забил два гола и помог МЮ победить "Ньюкасл" со счетом 4: 1.
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