Роналду продолжает думать о своем будущем, вскоре он проведет переговоры с агентом и МЮ

Об этом сообщает Daily Star.



По информации источника, Роналду намерен провести переговоры со своим агентом Хорхе Мендешем и руководством "Манчестер Юнайтед" по поводу своей карьеры в МЮ.



Контракт игрока с "дьяволами" рассчитан до лета 2023 г. с возможностью продления еще на год. Примерная стоимость Роналду составляет 35 млн евро.

В нынешнем сезоне португалец сыграл за английский "Манчестер Юнайтед" 26 матчей, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.



Манчестер Юнайтед занимает шестое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на 1 балл.

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