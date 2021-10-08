Роналду признан лучшим футболистом АПЛ в сентябре

Об этом сообщает официальный Twitter АПЛ.



В сентябре Роналду сыграл в АПЛ три матча и забил три гола. На счету форварда - дубль в ворота "Ньюкасла", а еще один гол он забил "Вест Хэма". Его команда идет в таблице четвертой и отстает от первого места на два балла.

Роналду перешел в МЮ из итальянского "Ювентуса" этим летом. Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".

30 сентября португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 178-й матч в Лиге чемпионов и стал рекордсменом турнира.

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