Роналду признали одним из худших игроков ЧМ-2022

Об этом сообщает DailyMail .

Аналитики SofaScore поставили Роналду среднюю оценку 6,37 за три матча на ЧМ-2022. Такой показатель позволил португальцу попасть в символическую сборную худших игроков турнира.

Роналду – единственный представитель европейской сборной в этой команде. Больше всего представителей Катара – четыре. Также по два игрока из Коста-Рики и Канады.

На ЧМ-2022 Роналду сыграл все 3 матча группового этапа и забил 1 гол с пенальти.

В 1/8 финала Португалия сыграет против Швейцарии. Матч состоится 6 декабря.

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