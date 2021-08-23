Роналду предложил контракт клуб с АПЛ

Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, в услугах 36-летнего Роналду заинтересован лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" уже вышли на контакт с португальцем и будто бы предложили ему контракт.

Руководство "Тоттенхэма" продолжает искать форварда, который сможет заменить Гарри Кейна. В клубе считают Роналду хорошим вариантом на случай трансфера англичанина.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.

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