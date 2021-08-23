Роналду предложил контракт клуб с АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" предложил контракт португальцу Криштиану Роналду
Об этом сообщает Daily Express.
По информации источника, в услугах 36-летнего Роналду заинтересован лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" уже вышли на контакт с португальцем и будто бы предложили ему контракт.
Руководство "Тоттенхэма" продолжает искать форварда, который сможет заменить Гарри Кейна. В клубе считают Роналду хорошим вариантом на случай трансфера англичанина.
Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.
- Напомним, 15 июля вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что Криштиану Роналду не сигнализировал о желании покинуть туринский клуб .
- 12 августа стало известно, что французский ПСЖ планирует усилить состав нападающим итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет видеть в мадридском клубе Роналду.
- 18 августа нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на слухи о своем возможном возвращении в мадридский "Реал".
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