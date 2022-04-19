Роналду потерял новорожденного сына

Об этом Роналду сообщил в Instagram.

По словам форварда английского "Манчестер Юнайтед", они с гражданской женой Джорджиной ждали двойню, родилась девочка, а мальчик умер во время родов.

"С большой печалью должны сообщить, что наш новорожденный мальчик умер. Это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Только рождение девочки дает нам силу жить с некоторой надеждой и счастьем. Мы все опустошены из-за этой потери и просим о конфиденциальности в это сложное время. Наш маленький мальчик, ты наш ангел. Мы всегда будем тебя любить", – написал Роналду.

Кроме новорожденной девочки Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес воспитывают четырех детей.

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