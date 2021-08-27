Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса", он ждет трансфера
Нападающий Криштиану Роналду попрощался с футболистами туринского "Ювентуса"
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации авторитетного журналиста Криштиану Роналду сегодня приехал на базу "Ювентуса" и провел там всего 40 минут. Португалец попрощался с партнерами по команде. Он не тренировался.
Единственное желание Роналду - сменить клуб в ближайшее время. Нападающий ждет, что его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от "Манчестер Сити". У футболиста есть устная договоренность с английским клубом.
36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.
- Напомним, 23 августа сообщалось, что английский "Тоттенхэм" предложил контракт Криштиану Роналду .
- 25 августа португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду решил перейти в английский "Манчестер Сити" .
- 27 августа нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду окончательно решил сменить команду в это межсезонье.
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