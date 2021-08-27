Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса", он ждет трансфера

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.



По информации авторитетного журналиста Криштиану Роналду сегодня приехал на базу "Ювентуса" и провел там всего 40 минут. Португалец попрощался с партнерами по команде. Он не тренировался.



Единственное желание Роналду - сменить клуб в ближайшее время. Нападающий ждет, что его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от "Манчестер Сити". У футболиста есть устная договоренность с английским клубом.



36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

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