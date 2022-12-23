Роналду подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, - СМИ
Португальский форвард Криштиану Роналду решил продолжить карьеру в саудовском "Аль-Насри"
Об этом сообщает AS .
По информации источника, во вторник, 20 декабря, состоялась встреча между представителями "Аль-Насра" и агентом Криштиану Роналду. Стороны договорились, что португалец будет зарабатывать почти 200 млн. евро за сезон, а контракт будет действовать до лета 2025 года.
Криштиану Роналду ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".
Роналду стремился продолжить карьеру в европейском клубе, но так и не дождался предложения ни от одной из команд, поэтому и согласился на предложение из Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
- 7 декабря сообщалось, что бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в лондонский "Арсенал".
- 10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
- 11 декабря Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира была его величайшей мечтой, которая не осуществилась.
- 14 декабря сообщалось, что Роналду хочет вернуться в мадридский "Реал" и готов играть в Испании за минимальную зарплату.
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