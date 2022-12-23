Роналду подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, - СМИ

Об этом сообщает AS .

По информации источника, во вторник, 20 декабря, состоялась встреча между представителями "Аль-Насра" и агентом Криштиану Роналду. Стороны договорились, что португалец будет зарабатывать почти 200 млн. евро за сезон, а контракт будет действовать до лета 2025 года.

Криштиану Роналду ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".

Роналду стремился продолжить карьеру в европейском клубе, но так и не дождался предложения ни от одной из команд, поэтому и согласился на предложение из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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