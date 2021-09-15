Роналду подарил футболку женщине, которую "нокаутировал" мячом перед игрой ЛЧ
Португальский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подарил свою футболку женщине-стюарду, в которую попал мячом во время разминки перед игрой Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз"
Об этом сообщает A Bola .
Роналду попал в женщину во время разминки перед матчем Лиги чемпионов между "Янг Бойз" и МЮ в Берне. Португалец мгновенно подбежал к пострадавшей и вернулся на поле только, когда убедился, что с ней все в порядке.
После игры, в которой "Манчестер Юнайтед" уступил 1: 2, Криштиану Роналду подарил стюарду свою футболку.
- Напомним, 14 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" - 1: 2.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное