Роналду подарил футболку женщине, которую "нокаутировал" мячом перед игрой ЛЧ

Об этом сообщает A Bola .

Роналду попал в женщину во время разминки перед матчем Лиги чемпионов между "Янг Бойз" и МЮ в Берне. Португалец мгновенно подбежал к пострадавшей и вернулся на поле только, когда убедился, что с ней все в порядке.

После игры, в которой "Манчестер Юнайтед" уступил 1: 2, Криштиану Роналду подарил стюарду свою футболку.