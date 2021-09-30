Роналду побил мировой рекорд в Лиге чемпионов
Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 178-й матч в Лиге чемпионов и стал рекордсменом турнира
Об этом сообщает Marca .
Для Роналду матч против испанского "Вильярреала" был 178-м в Лиге чемпионов. Португалец стал единоличным рекордсменом турнира и превзошел достижение голкипера испанского "Реала" Икера Касильяса, у которого 177 матчей в ЛЧ.
Это была 54 игра форварда за МЮ в главном еврокубке. Также он провел 101 матч в составе "Реала" и 23 - за итальянский "Ювентус".
В матче против "Вильярреала" Роналду забил гол в компенсированное арбитром время и принес МЮ победу 2: 1.
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Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.
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