Роналду побил мировой рекорд в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Marca .

Для Роналду матч против испанского "Вильярреала" был 178-м в Лиге чемпионов. Португалец стал единоличным рекордсменом турнира и превзошел достижение голкипера испанского "Реала" Икера Касильяса, у которого 177 матчей в ЛЧ.

Это была 54 игра форварда за МЮ в главном еврокубке. Также он провел 101 матч в составе "Реала" и 23 - за итальянский "Ювентус".

В матче против "Вильярреала" Роналду забил гол в компенсированное арбитром время и принес МЮ победу 2: 1.

Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.

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