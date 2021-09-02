Роналду побил мировой бомбардирский рекорд
Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных в истории
Об этом сообщает ФИФА в twitter.
Роналду сделал дубль в матче квалификации чемпионата мира против Ирландии и помог своей команде победить 2: 1.
Таким образом, Роналду забил 110-й и 111-й гол за сборную Португалии и побил рекорд иранца Али Даеи, у которого 109 голов за национальную команду.
- Напомним, 23 июня Криштиану Роналду забил 109-й гол за сборную Португалии и повторил мировой рекорд по количеству мячей за национальные команды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.15
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.12
- Актуальное
- Важное