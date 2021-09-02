Роналду побил мировой бомбардирский рекорд

Об этом сообщает ФИФА в twitter.

Роналду сделал дубль в матче квалификации чемпионата мира против Ирландии и помог своей команде победить 2: 1.

Таким образом, Роналду забил 110-й и 111-й гол за сборную Португалии и побил рекорд иранца Али Даеи, у которого 109 голов за национальную команду.

Напомним, 23 июня Криштиану Роналду забил 109-й гол за сборную Португалии и повторил мировой рекорд по количеству мячей за национальные команды.

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