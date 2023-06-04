Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.

Об этом сообщает The Straits Times.

По словам Роналду, он гарантированно хочет сыграть Евро-2024, когда ему будет 39 лет.

"Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, как это будет", - сказал Роналду.

В конце 2022 года форвард перешел в Саудовскую Аравию из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Роналду подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составляет более 200 млн евро в год.

"Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Победителем стал "Аль-Иттихад".

38-летний Роналду провел 19 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 ассиста.