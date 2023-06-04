Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, планирует ли он сыграть на ЧМ-2026
Об этом сообщает The Straits Times.
По словам Роналду, он гарантированно хочет сыграть Евро-2024, когда ему будет 39 лет.
"Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, как это будет", - сказал Роналду.
В конце 2022 года форвард перешел в Саудовскую Аравию из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Роналду подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составляет более 200 млн евро в год.
"Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Победителем стал "Аль-Иттихад".
38-летний Роналду провел 19 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 ассиста.
- 2 июня Криштиану Роналд сказал, что останется в Саудовской Аравии.
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