Роналду ответил на вопрос о своем будущем

Об этом сообщает издание Renascenca.

"Я счастлив. Я хочу остаться здесь, и я останусь. По моему мнению, если они продолжат ту работу, которую хотят проделать, то в следующие 5 лет Саудовская лига может войти в топ-5 в мире", - сказал Роналду.

В конце 2022 года форвард перешел в Саудовскую Аравию из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Роналду подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составляет более 200 млн евро в год.

"Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Победителем стал "Аль-Иттихад".

38-летний Роналду провел 19 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 ассиста.