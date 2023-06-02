Роналду ответил на вопрос о своем будущем
Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду сказал, что останется в команде из Саудовской Аравии
Об этом сообщает издание Renascenca.
"Я счастлив. Я хочу остаться здесь, и я останусь. По моему мнению, если они продолжат ту работу, которую хотят проделать, то в следующие 5 лет Саудовская лига может войти в топ-5 в мире", - сказал Роналду.
В конце 2022 года форвард перешел в Саудовскую Аравию из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Роналду подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составляет более 200 млн евро в год.
"Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Победителем стал "Аль-Иттихад".
38-летний Роналду провел 19 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 ассиста.
- Роналду не попал в рейтинг 50 лучших футболистов 2022 от The Guardian.
- 3 февраля Криштиану Роналду отличился дебютным голом за арабский "Аль-Наср".
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