Роналду отреагировал на слухи о переходе в клуб с зарплатой в полмиллиарда евро
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что информация о возможном переходе в "Аль-Насра" из Саудовской Аравии и контракте на полмиллиарда евро не соответствует действительности
Об этом сообщает Record .
Соответствующее заявление Роналду сделал 6 декабря после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором Португалия выиграла Швейцарию со счетом 6:1, а сам он вышел на замену лишь на 75-й минуте.
"Нет, это неправда", – сказал Роналду.
Португалец ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По информации испанского Marca, Роналду получил приглашение от Аль-Наср, который предложил ему контракт на два с половиной сезона на общую сумму $500 млн евро.
В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Сейчас португалец в составе своей сборной выступает на чемпионате мира в Катаре.
- С0 ноября сообщалось, что Криштиану Роналду якобы близок к переходу в Аль-Насср.
- 6 декабря в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромно победила команду Швейцарии.
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