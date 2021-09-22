Роналду отобрал у Месси лидерство в рейтинге Forbes

Об этом сообщает Forbes.

В списке самых высокооплачиваемых футболистов сезона 2021/2022 форвард "Манчестер Юнайтед" вышел на первое место. Криштиану Роналду лидирует с суммой $ 125 млн до вычета налогов. $ 70 млн - это его зарплата, $ 55 - доходы от рекламы.

На второй позиции аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси, который возглавлял рейтинг прошлого года. В нынешнем сезоне он заработает $ 110 млн - $ 75 млн составит зарплата, еще $ 35 принесут рекламные контракты.

Третье место у еще одного футболиста ПСЖ - бразильца Неймара - $ 95 млн ($ 75 млн + $ 20 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

1. Криштиану Роналду ( "Манчестер Юнайтед") - $ 125 млн

2. Лионель Месси (ПСЖ) - $ 110 млн

3. Неймар (ПСЖ) - $ 95 млн

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - $ 43 млн

5. Мохамед Салах ( "Ливерпуль") - $ 41 млн

6. Роберт Левандовски ( "Бавария") - $ 35 млн

7. Андрес Иньеста ( "Виссел Кобе») - $ 35 млн

8. Погба ( "Манчестер Юнайтед") - $ 34 млн

9. Гарет Бейл ( "Реал") - $ 32 млн

10. Эден Азар ( "Реал") - $ 29 млн

12 мая стало известно, что Конор МакГрегор заработал за год $ 180 млн и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

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