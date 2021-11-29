Роналду отказался ехать на церемонию награждения "Золотой мяч-2021"

Об этом сообщил авторитетный журналист Педру Сепульведа в своем Twitter.



Лидер английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пропустит сегодняшнюю церемонию награждения "Золотой мяч - 2021", которая пройдет в Париже. Причины не сообщаются, но португалец - среди номинантов на престижную награду.



По версии букмекеров, Месси является безоговорочным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч - 2021". Коэффициент на его победу - 1,57. Аналитики также считают, что Роберт Левандовски имеет хорошие шансы на выигрыш - 2,50. Третий в этом рейтинге Карим Бензема - 29,0.



На победу Криштиану Роналду в номинации коэффициент 101,0.

Церемония вручения "Золотого мяча - 2021" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Начало в 21:30.



В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

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