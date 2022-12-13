Об этом сообщает Correio da Manha.

По данным португальского издания Роналду хочет продолжить выступления за национальную команду. Он надеется, что, несмотря на свой 37-летний возраст, будет и в дальнейшем полезен сборной.

Нападающий готов продолжить выступления за Португалию даже, если в должности останется нынешний главный тренер Фернанду Сантуш, во время чемпионата мира-2022 в Катаре посадивший главную звезду сборной на скамейку запасных.

Криштиану Роналду мотивирует возможность сыграть на Евро-2024.

На ЧМ-2022 сборная Португалии остановилась в четвертьфинале, где уступила Марокко – 0:1.

В общей сложности Роналду сыграл за Португалию 196 матчей и забил 118 голов.

10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

11 декабря Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира была его величайшей мечтой, которая не осуществилась.

12 декабря бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу назвал причиной вылета команды из чемпионата мира то, что тренер посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb