Роналду определился с будущим в сборной Португалии после неудачи на ЧМ-2022, - СМИ
Криштиану Роналду намерен продолжить выступления в сборной Португалии после чемпионата мира-2022 и сыграть на Евро-2024
Об этом сообщает Correio da Manha.
По данным португальского издания Роналду хочет продолжить выступления за национальную команду. Он надеется, что, несмотря на свой 37-летний возраст, будет и в дальнейшем полезен сборной.
Нападающий готов продолжить выступления за Португалию даже, если в должности останется нынешний главный тренер Фернанду Сантуш, во время чемпионата мира-2022 в Катаре посадивший главную звезду сборной на скамейку запасных.
Криштиану Роналду мотивирует возможность сыграть на Евро-2024.
На ЧМ-2022 сборная Португалии остановилась в четвертьфинале, где уступила Марокко – 0:1.
В общей сложности Роналду сыграл за Португалию 196 матчей и забил 118 голов.
- 10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
- 11 декабря Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира была его величайшей мечтой, которая не осуществилась.
- 12 декабря бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу назвал причиной вылета команды из чемпионата мира то, что тренер посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных.
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