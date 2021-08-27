Роналду окончательно решил уйти из "Ювентуса", он забрал вещи из раздевалки

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.



36-летний Роналду уже сообщил руководству о своих планах уйти из "Ювентуса". Португалец требует от туринцев продать его. Боссы "Юве" хотят получить 25-30 млн евро.



По данным Джанлуки Ди Марцио, другого итальянского инсайдера, Криштиану Роналду уже забрал вещи из своего шкафчика в раздевалке на базе "Юве".

36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021

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