Роналду оформил дубль и помог "Аль-Насру" в меньшинстве выиграть арабскую Лигу чемпионов
В субботу, 12 августа, саудовский "Аль-Наср" победил "Аль-Хиляль" в финале арабской Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Аль-Насра" со счётом 2:1. Хотя до 74-й минуты преимущество было на стороне "Аль-Хиляля" – на 51-й минуте гол забил Майкл Ричард.
Криштиану Роналду стал настоящим героем матча. На 74-й минуте португалец сравнял счет, а на 98-й, уже в овертайме, забил второй мяч.
Форвард забил в пятом матче арабской ЛЧ подряд. Ранее он отличился голами на групповом этапе, в четвертьфинале и в полуфинале.
"Аль-Наср" выиграл Лигу чемпионов в меньшинстве. На 71-й минуте красную карточку получил Аль-Амри. Главного тренера Луиша Каштру удалили на 103-й минуте.
Арабская Лига чемпионов
Финал
12 августа
"Аль-Хиляль" - "Аль-Наср" 1:2
Голы : Майкл Ричард, 51 - Роналду, 74, 98
Удаления : Аль-Амри, 71, Аль-Бушали, 78 (за пределами поля), Каштру, 103 (тренер, за пределами поля)
Что известно об "Аль-Насре"
За "Аль-Наср" играет Криштиану Роналду, Садио Мане, Талиска, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и голкипер Давид Оспина.
Команду тренирует Луиш Каштру, когда-то возглавлявший "Шахтер".
- 9 августа португальская звезда Криштиану Роналду вывел саудовский "Аль-Наср" в финал арабской ЛЧ
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