Роналду оформил дубль и помог "Аль-Насру" в меньшинстве выиграть арабскую Лигу чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Аль-Насра" со счётом 2:1. Хотя до 74-й минуты преимущество было на стороне "Аль-Хиляля" – на 51-й минуте гол забил Майкл Ричард.

Криштиану Роналду стал настоящим героем матча. На 74-й минуте португалец сравнял счет, а на 98-й, уже в овертайме, забил второй мяч.

Форвард забил в пятом матче арабской ЛЧ подряд. Ранее он отличился голами на групповом этапе, в четвертьфинале и в полуфинале.

"Аль-Наср" выиграл Лигу чемпионов в меньшинстве. На 71-й минуте красную карточку получил Аль-Амри. Главного тренера Луиша Каштру удалили на 103-й минуте.

Арабская Лига чемпионов

Финал

12 августа

"Аль-Хиляль" - "Аль-Наср" 1:2

Голы : Майкл Ричард, 51 - Роналду, 74, 98

Удаления : Аль-Амри, 71, Аль-Бушали, 78 (за пределами поля), Каштру, 103 (тренер, за пределами поля)

Что известно об "Аль-Насре"

За "Аль-Наср" играет Криштиану Роналду, Садио Мане, Талиска, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и голкипер Давид Оспина.

Команду тренирует Луиш Каштру, когда-то возглавлявший "Шахтер".