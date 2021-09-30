Роналду объяснил, почему вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает BT.



По словам Роналду, он вернулся в МЮ потому, что очень скучал по этому клубу.



"Я вернулся потому, что очень скучал по "Манчестер Юнайтед". В этом клубе я написал историю. Теперь я хочу сделать это снова. Я хочу поблагодарить болельщиков не только от себя, но и от всей команды. Ваша поддержка сыграет очень важную роль, особенно в этом сезоне. Это новая глава, да", - сказал португалец.

Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса" этим летом. Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".



В МЮ Роналду уже успел сыграть в этом сезоне 5 матчей и забить 5 голов.

30 сентября португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 178-й матч в Лиге чемпионов и стал рекордсменом турнира.