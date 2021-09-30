Роналду объяснил, почему вернулся в "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, почему он вернулся в английский топ-клуб
Об этом сообщает BT.
По словам Роналду, он вернулся в МЮ потому, что очень скучал по этому клубу.
"Я вернулся потому, что очень скучал по "Манчестер Юнайтед". В этом клубе я написал историю. Теперь я хочу сделать это снова. Я хочу поблагодарить болельщиков не только от себя, но и от всей команды. Ваша поддержка сыграет очень важную роль, особенно в этом сезоне. Это новая глава, да", - сказал португалец.
Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса" этим летом. Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".
В МЮ Роналду уже успел сыграть в этом сезоне 5 матчей и забить 5 голов.
- 30 сентября португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сыграл 178-й матч в Лиге чемпионов и стал рекордсменом турнира.
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