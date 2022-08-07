Роналду не попал в состав "Манчестер Юнайтед" на стартовый матч чемпионата Англии
Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Англии против "Брайтона"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Главный тренер МЮ нидерландец Эрик Тен Гаг решил оставить португальца в запасе. Роналду пропустил большую часть предсезонных сборов команды, сославшись на семейные обстоятельства. СМИ сообщали, что футболист не хотел оставаться в Манчестере на новый сезон и пытался найти новую команду.
Накануне Роналду заявил, что остается в МЮ.
Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.
Матч "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" начнется в 16:00.
- 11 июля главный тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в клубе.
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