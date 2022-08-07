Об этом сообщает Еспресо.TV.

Главный тренер МЮ нидерландец Эрик Тен Гаг решил оставить португальца в запасе. Роналду пропустил большую часть предсезонных сборов команды, сославшись на семейные обстоятельства. СМИ сообщали, что футболист не хотел оставаться в Манчестере на новый сезон и пытался найти новую команду.

Накануне Роналду заявил, что остается в МЮ.

Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" начнется в 16:00.

11 июля главный тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в клубе.

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