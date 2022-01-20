Роналду не попал в "команду года" в видеоигре FIFA 22

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 20 января, компания EA Sports объявила состав команды года футбольного симулятора FIFA 22. На попадание в символическую сборную претендовали 80 футболистов.



В ходе голосования, где участвовали фанаты, выбрали 11 футболистов, которые вошли в состав итоговой символической команды и получат специальные карты TOTY в FIFA 22.



Самый высокий рейтинг в составе получили нападающий ПСЖ Лионель Месси и форвард Баварии Роберт Левандовски - у обоих по 98.



Звездный португалец Криштиану Роналду в этом году оказался вне команды TOTY.



Команда года FIFA 22:



Вратарь : Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, рейтинг 96)



Защитники : Жоау Канселу ("Манчестер Сити", 94), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", 97), Маркиньос (ПСЖ, 95), Ашраф Хакими (ПСЖ, 93)



Полузащитники : Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", 96), Н'Голо Канте ("Челси", 96), Жоржиньо ("Челси", 97)



Нападающие : Килиан Мбаппе (ПСЖ, 97), Роберт Левандовски ("Бавария", 98), Лионель Месси (ПСЖ, 98)

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