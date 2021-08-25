Роналду назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации издания, о желании перейти в "Манчестер Сити" Роналду рассказал людям из своего окружения. Агент португальца Жорже Мендеш уже работает над трансфером, а сам форвард контактировал с игроками манчестерцев и интересовался ситуацией в команде.

Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года выступал за другой английский клуб - "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".

36-летний португалец с 2018 года выступает за "Ювентус". Роналду сыграл за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, 23 августа сообщалось, что английский "Тоттенхэм" предложил контракт Криштиану Роналду .

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