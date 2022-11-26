Роналду нашел неожиданное место продолжения карьеры
Португалец Криштиану Роналду может перейти в бразильский "Фламенгу"
Об этом сообщает VEJA .
Представители "Фламенга" уже проконсультировались со спонсорами о возможности сделать трансферное предложение бывшему форварду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Бразильцы намерены предложить 37-летнему Роналду контракт на 3 месяца и привлечь его к выступлению на клубном чемпионате мира. "Фламенгу" еще не сделали официальное предложение, все зависит от решения спонсоров.
37-летний португалец перешел в МЮ в 2021 году из итальянского "Ювентуса". Также он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, тогда Роналду трижды выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Сейчас Роналду находится в расположении сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.
- 14 ноября Криштиану Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Гага и обвинил руководство клуба в травле.
- 22 ноября английский "Манчестер Юнайтед" объявил об окончании сотрудничества с Криштиану Роналду.
- Португальский форвард Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на 5 чемпионатах мира по футболу.
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