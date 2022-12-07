Роналду может стать одноклубником Зинченко в "Арсенале"
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в лондонский "Арсенал"
Об этом сообщает авторитетный журналист Руди Галетти.
Агент Жорже Мендеш продолжает поиск клуба для Криштиану Роналду. Среди претендентов на португальца "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Интер" Майями из МЧС.
Однако 37-летний футболист хотел бы продолжить выступления в Европе. Лондонский "Арсенал" хотел бы поучаствовать в борьбе за Роналду. Англичане постараются убедить форварда остаться в Англии и подписать контракт в январе 2023 года.
Португалец ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По информации испанского Marca, Роналду получил приглашение от Аль-Наср, который предложил ему контракт на два с половиной сезона на общую сумму $500 млн евро.
В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Сейчас португалец в составе своей сборной выступает на чемпионате мира в Катаре.
- С0 ноября сообщалось, что Криштиану Роналду якобы близок к переходу в Аль-Насср.
- 6 декабря в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромно победила команду Швейцарии.
- После этого Роналду заявил, что информация о возможном переходе в "Аль-Насра" из Саудовской Аравии и контракт на полмиллиарда евро не соответствует действительности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное