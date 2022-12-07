Роналду может стать одноклубником Зинченко в "Арсенале"

Об этом сообщает авторитетный журналист Руди Галетти.

Агент Жорже Мендеш продолжает поиск клуба для Криштиану Роналду. Среди претендентов на португальца "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Интер" Майями из МЧС.

Однако 37-летний футболист хотел бы продолжить выступления в Европе. Лондонский "Арсенал" хотел бы поучаствовать в борьбе за Роналду. Англичане постараются убедить форварда остаться в Англии и подписать контракт в январе 2023 года.

Португалец ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По информации испанского Marca, Роналду получил приглашение от Аль-Наср, который предложил ему контракт на два с половиной сезона на общую сумму $500 млн евро.

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Сейчас португалец в составе своей сборной выступает на чемпионате мира в Катаре.

С0 ноября сообщалось, что Криштиану Роналду якобы близок к переходу в Аль-Насср.

6 декабря в последнем матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромно победила команду Швейцарии.

После этого Роналду заявил, что информация о возможном переходе в "Аль-Насра" из Саудовской Аравии и контракт на полмиллиарда евро не соответствует действительности.

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