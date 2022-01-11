Роналду может соединиться с Месси в одной команде

Об этом сообщает Le 10 Sport .

Французское издание утверждает, что поскольку форвард Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы покинуть ПСЖ, клуб ищет ему замену. По информации источника, парижане готовы перейти к активным действиям, если Роналду изъявит желание покинуть "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что португальский форвард недоволен ситуацией в Манчестер Юнайтед и попросил своего агента Жорже Мендешу искать новую команду на случай, если ничего не изменится.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за МЮ 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 результативных передачи.

"Манчестер Юнайтед" занимает в чемпионате Англии только седьмое место.

Летом в ПСЖ из испанской "Барселоны" перешел аргентинский форвард Лионель Месси.