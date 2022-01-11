Роналду может соединиться с Месси в одной команде
Португальский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ
Об этом сообщает Le 10 Sport .
Французское издание утверждает, что поскольку форвард Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы покинуть ПСЖ, клуб ищет ему замену. По информации источника, парижане готовы перейти к активным действиям, если Роналду изъявит желание покинуть "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что португальский форвард недоволен ситуацией в Манчестер Юнайтед и попросил своего агента Жорже Мендешу искать новую команду на случай, если ничего не изменится.
В нынешнем сезоне Роналду сыграл за МЮ 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 результативных передачи.
"Манчестер Юнайтед" занимает в чемпионате Англии только седьмое место.
Летом в ПСЖ из испанской "Барселоны" перешел аргентинский форвард Лионель Месси.
- Напомним, 10 января стало известно, что Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед".
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