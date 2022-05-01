Роналду из-за нового тренера МЮ может вернуться в бывший клуб, - Mirror

Об этом сообщает Mirror .

По информации издания, тен Гаг намерена строить в МЮ новую команду и не готова гарантировать 37-летнему португальцу постоянного места в основе. Кроме того, сам Роналду не хочет оставаться в команде, если она не получит права выступать в Лиге чемпионов. Пока манчестерцы идут в турнирной таблице шестыми и имеют небольшие шансы получить путевку в главный еврокубок.

В то же время, "Реал" может пообещать Роналду места в стартовом составе, поскольку боссы мадридцев поражены игрой форварда в нынешнем сезоне. Его также рассматривают как альтернативу французу Килиану Мбаппе, о трансфере которого испанцам не удается договориться с ПСЖ.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" в 2009 – 2018 годах. Его контракт с МЮ рассчитан до лета 2023 с опцией продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 37 матчей, забил 23 гола и сделал 3 результативных передачи.

19 января сообщалось, что Роналду решил покинуть "Ман Юнайтед" , если клуб в следующем сезоне не будет играть в Лиге чемпионов.

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