Роналду исключили из первой команды "Манчестер Юнайтед". Португалец размышляет над разрывом контракта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В этом сезоне 37-летний Роналду окончательно потерял место в основном составе "Манчестер Юнайтед". Португалец сыграл всего 340 минут в АПЛ и отличился 1 голом.

Статус игрока ротации не нравится Роналду. В последнем матче с "Тоттенхэмом" португалец покинул стадион до финального свистка.

Тренерский штаб не обошел вниманием поведение португальца - Криштиану Роналду отстранен от первой команды МЮ. Форвард будет тренироваться индивидуально или с молодежной командой

"Я пытаюсь жить и играть с уважением к своим коллегам, соперникам и тренерам, как я всегда делал в течение своей карьеры. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек, тот самый профессионал, которым был на протяжении последних 20 лет, играя в элитный футбол. Уважение всегда играло очень важную роль в моем процессе принятия решений. Я постоянно пытался сам подавать пример для молодежи, выросшей во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно в пылу момента, эмоции берут верх ", – написал Криштиану Роналду после отстранения.

Авторитетный португальский журналист Педру Алмейда владеет информацией, что Роналду склоняется к тому, чтобы расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед".

В августе главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг согласился отпустить Криштиану Роналду из-за деструктивного поведения португальского форварда. Но нападающий остался в МЮ.

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