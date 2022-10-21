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Главная Спорт Роналду исключили из первой команды "Манчестер Юнайтед". Португалец размышляет над разрывом контракта

Роналду исключили из первой команды "Манчестер Юнайтед". Португалец размышляет над разрывом контракта

21 октября, 2022 пятница
06:03
Спорт

У португальской звезды футбола Криштиану Роналду серьезные проблемы в английском "Манчестер Юнайде"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В этом сезоне 37-летний Роналду окончательно потерял место в основном составе "Манчестер Юнайтед". Португалец сыграл всего 340 минут в АПЛ и отличился 1 голом.

Статус игрока ротации не нравится Роналду. В последнем матче с "Тоттенхэмом" португалец покинул стадион до финального свистка.

Тренерский штаб не обошел вниманием поведение португальца - Криштиану Роналду отстранен от первой команды МЮ. Форвард будет тренироваться индивидуально или с молодежной командой

"Я пытаюсь жить и играть с уважением к своим коллегам, соперникам и тренерам, как я всегда делал в течение своей карьеры. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек, тот самый профессионал, которым был на протяжении последних 20 лет, играя в элитный футбол. Уважение всегда играло очень важную роль в моем процессе принятия решений. Я постоянно пытался сам подавать пример для молодежи, выросшей во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно в пылу момента, эмоции берут верх ", – написал Криштиану Роналду после отстранения.

Авторитетный португальский журналист Педру Алмейда владеет информацией, что Роналду склоняется к тому, чтобы расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед".

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Криштиану Роналду
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