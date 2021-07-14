"Роналду - идиот" В Испании обнародовали записи телефонных разговоров президента "Реала"

Об этом сообщает El Confidencial .

На новых записях Флорентино Перес оскорбительно высказывается о португальском футболисте Криштиану Роналду и тогдашнем тренере "Реала" Жозе Моуринью.

"Роналду - сумасшедший. Это идиот, больной парень. Вы думаете, что он нормальный, но он ненормальный, иначе не делал бы все для того, что делает. Последнюю глупость, которую он совершил, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости? " - говорит Перес на записи.

Под глупостью, он, вероятно, подразумевает заявление, которое Роналду сделал в сентябре 2012 года. После матча с "Гранадой" он сказал, что не празднует голы, потому что несчастлив в "Реале", и руководство мадридского клуба знает, по какой причине он так себя чувствует.

Также Перес на записи жалуется, что Криштиану Роналду и Жозе Моуринью своим вызывающим поведением наносят ущерб имиджу клуба.

"Моуринью и Роналду - ребята с ужасным эго, они оба испорченные. И Моуринью, и Роналду не видят реальности. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, такая дерзкая манера поведения, что не нравится никому. Это антиреклама ", - возмутился Перес.

Криштиану Роналду перешел в "Реал" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2009 году и выступал за мадридцев до 2018 года.

Жозе Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год.