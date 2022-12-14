Роналду готов играть в "Реале" за минимальную зарплату

Об этом сообщает Madrid Xtra.

По информации источника, в "Реале" объяснили 37-летнему Роналду, что сейчас в клубе основная ставка сделана на Винисиуса Жуниора и Карима Бензема. Также одной из основных проблем якобы является возраст португальца. Форвард готов играть в клубе за минимальную заработную плату.

В "Реале" разрешили Криштиану Роналду индивидуально тренироваться на клубной базе. Однако речь идет не о поле, на котором тренируется основной состав мадридцев.

Криштиану Роналду ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".

Сообщалось, Роналду получил приглашение от Аль-Наср, который предложил ему контракт на два с половиной сезона на общую сумму $500 млн евро. Но португалец хочет остаться в Еврове

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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