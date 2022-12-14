Роналду готов играть в "Реале" за минимальную зарплату
Португальская звезда Криштиану Роналду хочет вернуться в мадридский "Реал" и готов играть в Испании за минимальную зарплату
Об этом сообщает Madrid Xtra.
По информации источника, в "Реале" объяснили 37-летнему Роналду, что сейчас в клубе основная ставка сделана на Винисиуса Жуниора и Карима Бензема. Также одной из основных проблем якобы является возраст португальца. Форвард готов играть в клубе за минимальную заработную плату.
В "Реале" разрешили Криштиану Роналду индивидуально тренироваться на клубной базе. Однако речь идет не о поле, на котором тренируется основной состав мадридцев.
Криштиану Роналду ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".
Сообщалось, Роналду получил приглашение от Аль-Наср, который предложил ему контракт на два с половиной сезона на общую сумму $500 млн евро. Но португалец хочет остаться в Еврове
В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
- 7 декабря сообщалось, что бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в лондонский "Арсенал".
- 10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
- 11 декабря Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира была его величайшей мечтой, которая не осуществилась.
- 12 декабря бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу назвал причиной вылета команды из чемпионата мира то, что тренер посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных.
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