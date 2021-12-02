Роналду допросят по делу о финансовых махинациях "Ювентуса"
Прокуратура Турина намерена допросить бывшего футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу о возможных финансовых махинациях итальянского клуба
Об этом сообщает Football Italia .
По информации La Gazzetta dello Sport, прокуратура Турина планирует допросить португальского нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Финансовая сторона сотрудничества форварда с итальянским клубом является важной частью расследования по делу о фиктивной финансовой отчетности "Ювентуса".
Ранее стало известно, что в телефонных разговорах руководители туринского клуба упоминали документ, который "теоретически не должен существовать". Считается, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от Ювентуса во время локдауна.
Прокурор хочет узнать подробности финансовых отношений португальца с клубом и провести допрос Роналду в ближайшее время.
Криштиану Роналду играл за туринцев с 2018 по 2021 год. В августе он перешел в "Манчестер Юнайтед".
- Напомним, 19 октября президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина назвал переход Криштиану Роналду в "Ювентус" из "Реала" ошибкой туринцев.
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