Роналду договаривается о переходе с "Барселоной", - СМИ
Португальский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду начал переговоры о возможном трансфере с испанской "Барселоной"
Об этом сообщает AS .
По информации издания, агент португальца Жозе Мендеш 4 июля провел встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. Среди прочего они обсудили возможный переход Роналду к "Барсе".
Также стороны обсуждали возможный переезд на "Камп Ноу" португальцев Рубена Невеша из английского "Вулвергемптона", Рафаэла Леао из итальянского "Милана" и Бернарду Силву из английского "Манчестер Сити", интересы которых также представляю агент.
Отмечается, что Лапорта проявлял интерес к Роналду еще летом 2021 года, но португалец решил перейти из итальянского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
AS предполагает, что с помощью слухов вокруг возможного трансфера Криштиану Роналду "Барселона" пытается давить и на немецкую "Баварию", которая отказывается отпускать в испанский клуб польского форварда Роберта Левандовски.
2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из МЮ, португалец вовремя не вернулся в расположение клуба из отпуска, сославшись на семейные обстоятельства.
По информации СМИ, среди претендентов на Криштиану Роналду также есть английский "Челси", итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария".
Прошлый чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не попал в Лигу чемпионов. За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.
С 2009 по 2018 год португалец выступал в Испании за самого принципиального соперника "Барселоны" - мадридский "Реал".
- 2 июля стало известно, что Криштиану Роналду решил уйти из "Манчестер Юнайтед".
- 3 июля сообщалось, что Криштиану Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", поскольку недоволен амбициями английского клуба.
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