Роналду бурно отреагировал на спасительный дубль за МЮ в Лиге чемпионов

Об этом Роналду написал в Instagram.

Португалец забил в Бергамо на 45+1 и 90+1 минутах и спас МЮ от поражения с "Аталантой" - 2:2.

"Мы верим до конца и сделаем все, чтобы достичь наших целей! Мы - "красные дьяволы", - написал Роналду.

"Манчестер Юнайтед" набрал 7 очков и лидирует в группе F. "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, с 5 баллами третья. На второй позиции с 7 пунктами испанский "Вильярреал". Швейцарский "Янг Бойз" имеет 3 очка и идет последним.

Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанской "Барселоне".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне в домашней игре с "Барселоной" заслуживали как минимум ничью.

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