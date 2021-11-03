Роналду бурно отреагировал на спасительный дубль за МЮ в Лиге чемпионов
Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" после дубля в ворота итальянской "Аталанты" в Лиге чемпионов заявил, что английский клуб никогда не сдается
Об этом Роналду написал в Instagram.
Португалец забил в Бергамо на 45+1 и 90+1 минутах и спас МЮ от поражения с "Аталантой" - 2:2.
"Мы верим до конца и сделаем все, чтобы достичь наших целей! Мы - "красные дьяволы", - написал Роналду.
"Манчестер Юнайтед" набрал 7 очков и лидирует в группе F. "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, с 5 баллами третья. На второй позиции с 7 пунктами испанский "Вильярреал". Швейцарский "Янг Бойз" имеет 3 очка и идет последним.
- Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанской "Барселоне".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне в домашней игре с "Барселоной" заслуживали как минимум ничью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное