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Роналду близок к переходу в клуб, готовый платить 200 млн евро в год, - Marca

30 ноября, 2022 среда
12:39
Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду близок к переходу в "Аль-Насср" из саудовской Аравии, предложивший ему зарплату в 200 млн за сезон

Об этом сообщает Marca .

Роналду ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По информации испанского издания, Роналду близок к переходу в Аль-Наср, который предложил ему контракт на два с половиной сезона с зарплатой в 200 млн евро в год.

Роналду склоняется к этому предложению и подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, если не удастся договориться ни с одним из европейских топ-клубов.

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Сейчас португалец в составе своей сборной выступает на чемпионате мира в Катаре.

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Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
чемпионат мира-2022
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