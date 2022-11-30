Роналду близок к переходу в клуб, готовый платить 200 млн евро в год, - Marca
Португальский футболист Криштиану Роналду близок к переходу в "Аль-Насср" из саудовской Аравии, предложивший ему зарплату в 200 млн за сезон
Об этом сообщает Marca .
Роналду ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По информации испанского издания, Роналду близок к переходу в Аль-Наср, который предложил ему контракт на два с половиной сезона с зарплатой в 200 млн евро в год.
Роналду склоняется к этому предложению и подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, если не удастся договориться ни с одним из европейских топ-клубов.
В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Сейчас португалец в составе своей сборной выступает на чемпионате мира в Катаре.
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22 ноября английский "Манчестер Юнайтед" объявил об окончании сотрудничества с Криштиану Роналду .
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