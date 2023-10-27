Роналдо призвал отдать "Золотой мяч" Месси

Об этом сообщает Wion .

"Золотой мяч" должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Иного пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022, было особенным. Это напомнило мне о выступлениях Диего Марадоны и Пеле на чемпионатах мира", – сказал Роналдо.

Церемония пройдет 30 октября в Париже. Если ЗМ отдадут Месси, то аргентинец станет первым в истории обладателем "Золотого мяча", не играющим за европейскую команду.