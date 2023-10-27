Роналдо призвал отдать "Золотой мяч" Месси
Легендарный бразильский форвард Роналдо считает, что "Золотой мяч" в 2023 году должен достаться аргентинскоу форварду "Интер Майами" Лионелю Месси
Об этом сообщает Wion .
"Золотой мяч" должен достаться Лионелю Месси, без сомнения. Иного пути нет. То, что он сделал на ЧМ-2022, было особенным. Это напомнило мне о выступлениях Диего Марадоны и Пеле на чемпионатах мира", – сказал Роналдо.
Церемония пройдет 30 октября в Париже. Если ЗМ отдадут Месси, то аргентинец станет первым в истории обладателем "Золотого мяча", не играющим за европейскую команду.
- 17 октября издание Sport.es сообщило, что форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча" в 2023 году.
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