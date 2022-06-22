Романчук с рекордом Украины получил бронзу на ЧМ по плаванию
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на ЧМ по водным видам спорта-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Романчук преодолел дистанцию за 7.40,05 минут и стал третьим на дистанции 800 м вольным стилем. Победу в заплыве одержал чемпион Олимпиады-2020 Бобби Финке.
Для Украины результат Романчука на дистанции 800 м – это новый рекорд. Предыдущее достижение тоже принадлежало ему. Тогда Романчук показал – 7.41,28.
Украинец не прошел на ЧМ в финал 400 м вольным стилем. Романчука ждут заплывы на 1500 м свободным стилем в бассейне, и на 5 и 10 км на открытой воде.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
800м, свободный стиль. Мужчины
21 июня
1. Робби Финке (США) – 7.39,36 мин
2. Флориан Вельброк (Германия) – 00,27
3. Михаил Романчук (Украина) – 00,69
- Напомним, 1 августа 2021 Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м свободным стилем на Олимпийских играх в Токио.
- 19 октября Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в русский Казань.
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