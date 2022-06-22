Об этом сообщает Еспресо.TV.

Романчук преодолел дистанцию за 7.40,05 минут и стал третьим на дистанции 800 м вольным стилем. Победу в заплыве одержал чемпион Олимпиады-2020 Бобби Финке.

Для Украины результат Романчука на дистанции 800 м – это новый рекорд. Предыдущее достижение тоже принадлежало ему. Тогда Романчук показал – 7.41,28.

Украинец не прошел на ЧМ в финал 400 м вольным стилем. Романчука ждут заплывы на 1500 м свободным стилем в бассейне, и на 5 и 10 км на открытой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

800м, свободный стиль. Мужчины

21 июня

1. Робби Финке (США) – 7.39,36 мин

2. Флориан Вельброк (Германия) – 00,27

3. Михаил Романчук (Украина) – 00,69

Напомним, 1 августа 2021 Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м свободным стилем на Олимпийских играх в Токио.

19 октября Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в русский Казань.

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