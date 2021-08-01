Романчук принес Украине первое серебро Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Романчук в финале преодолел 1500 м за 14 мин 40,66 сек и финишировал вторым. Золото получил американец Роберт Финке (14.39,65), бронза - у немца Флориана Велброка (14.40,91).

Еще один украинец - Сергей Фролов - занял восьмое место (15.04,26).

Серебро Михаила Романчука стало для сборной Украины первым на Олимпийских играх в Токио. Он также получил в Японии бронзу на дистанции 800 м вольным стилем.

Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада-2020

1 августа

мужчины

1500 м, вольный стиль

1. Роберт Финке (США) - 14.39,65

2. Михаил Романчук (Украина) - 14.40,66

3. Флориан Велброк (Германия) - 14.40,91

8. Сергей Фролов (Украина) - 15.04,26

Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.

Позже выяснилось, что Романчук принес сборной Украины первую с 2004 года олимпийскую медаль в плавании.

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