Романчук принес Украине историческую медаль ЧМ по плаванию
Михаил Романчук стал первым в истории украинцем, получившим награду чемпионата мира по плаванию на открытой воде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) Романчук финишировал третьим на дистанции 5 км. Он преодолел дистанцию через 53 мин 13,90 сек. Золото выиграл немец Флориан Уэллброк, серебро
получил итальянец Грегорио Палтриньери.
Бронза Романчука стала первой для сборной Украины наградой, которую она завоевала на чемпионатах мира на открытой воде. Украинец дебютировал на ЧМ по этой дисциплине.
Михаил Романчук на чемпионате мира в Будапеште уже завоевал вторую награду. Также он выиграл бронзу на дистанции 800 м вольным стилем.
Всего у сборной Украины на ЧМ по водным видам спорта уже девять наград. Еще две золотые и пять серебряных медалей украинки выиграли в соревнованиях по артистическому плаванию.
ЧМ по водным видам спорта-2022
Мужчины
5 км, открытая вода
1. Флориан Веллброк (Германия) – 52.48,80
2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 52.52,70
3. Михаил Романчук (Украина) – 53.13,90
- 21 июня Михаил Романчук побил национальный рекорд и завоевал бронзу ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем.
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